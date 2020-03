Palmas e Magnini, matrimonio rimandato per l'emergenza Coronavirus

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno rimandato il loro matrimonio fissato per fine marzo: scelta inevitabile dopo l’emergenza Coronavirus che ha reso indispensabile l’adozione di tutte le disposizioni del caso volte a contenere il contagio in tutto il Paese e, dunque, anche il divieto di qualsiasi evento o cerimonia che comporti affollamenti di persone.

“Avremmo dovuto unirci in matrimonio a fine marzo, ma viene prima la salute di tutti. Abbiamo aspettato una vita per incontrarci, possiamo aspettare ancora”, hanno detto l’ex velina e il campione di nuoto al settimanale Chi: “Ma per noi non cambia nulla, anzi avremo più tempo per organizzarlo nel modo migliore”. Stante la situazione, la nuova data delle nozze stabilite con rito civile alla Villa Reale di Monza non è stata ancora decisa, ma resta comunque forte l’entusiasmo della coppia per il grande passo che ufficializzerà il loro legame.

Magnini – Palmas rimandano le nozze per l’emergenza Coronavirus

Le nozze tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono solo rimandate, dunque, considerando la certezza di voler costruire insieme una famiglia tanto desiderata da entrambi. “Siamo per il rispetto delle regole che limiteranno la quotidianità di tutti, ricordando che sono finalizzate al bene comune”, hanno dichiarato i futuri sposi, reduci dalla sentenza tanto attesa che qualche giorno fa ha definitivamente scagionato da ogni accusa di doping Filippo Magnini.

“Nel momento difficile del processo lei mi ha dato la forza di lottare”, ha detto l’ex nuotatore che, in merito alla situazione in cui sta versando l’Italia, ha commentato: “Mi dispiace per l’emergenza che stiamo vivendo (…) Siamo un grande Paese e abbiamo la capacità di tirare fuori il meglio nelle difficoltà”.