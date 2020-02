Pamela Anderson torna single: il quinto matrimonio è durato solo 12 giorni

Non hanno fatto in tempo a richiedere il certificato di nozze che già hanno firmato per le prime carte necessarie al divorzio, Pamela Anderson e il suo quinto marito, Jon Peters. L’attrice 52nenne, celebre per i suo ruolo televisivo di bagnina negli anni 90, e il produttore di 22 anni più grande, hanno deciso di separarsi a 12 giorni dalla celebrazione delle nozze avvenuta in gran segreto a Malibu lo scorso 20 gennaio.

“L’accoglienza calorosa che ha ricevuto la mia unione con Jon mi ha emozionato, ma ora saremmo molto grati se potessimo ricevere il vostro supporto visto che ci prendiamo un po’ di tempo per stare separati e rivalutare ciò che vogliamo dalla vita e gli uni dagli altri”, hanno fatto sapere i già ex coniugi in una nota diffusa da The Hollywood Reporter.

Pamela Anderson, il matrimonio lampo con il quinto marito

“La vita è un viaggio e l’amore è un processo. Con questa verità universale in mente, abbiamo reciprocamente deciso di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio e di avere fiducia in quel che verrà”, ha commentato Pamela Anderson in un Tweet a proposito delle nozze lampo con l’uomo che era stato suo fidanzato già trent’anni fa. E pensare che solo il 21 gennaio scorso il loro portavoce assicurava: “Sono molto innamorati”…

I gli ex mariti di Pamela Anderson

Per Pamela Anderson si tratta del quinto divorzio. Prima di Jon Peters , la ex attrice è stata sposata con Tommy Lee, Kid Rock e per ben due volte (nel 2007 e nel 2013) con Rick Solomon.