Filippo Bisciglia, l'emozionante dedica a Pamela dopo la vittoria ad 'Amici Celebrities'

Quando c'è amore non esiste competizione. Lo dimostra Filippo Bisciglia che, dopo aver 'perso' contro la compagna Pamela Camassa ad 'Amici Celebrities', le dedica un dolce post su Instagram in cui si congratula per la sua vittoria al talent show di Canale 5. Il conduttore di Temptation Island e la showgirl sono legati da dodici anni. Già durante la puntata, lei aveva dedicato proprio a lui il suo premio: "Lo abbiamo vinto insieme", ha detto emozionata.

La dedica di Filippo a Pamela

Appassionata di ballo da sempre, Pamela è arrivata prima nella 'scuola vip' di Canale 5, lasciandosi alle spalle sul podio Massimiliano Varrese, secondo classificato, e Filippo, al terzo posto. "E brava Pamy ... ora alza la coppa “in faccia” a lui! - scrive Bisciglia a corredo di uno scatto di coppia, con ironico riferimento a se stesso - Hai vinto una battaglia ma non la guerra, sappilo ... le nostre sfide continueranno tra il salotto e la cucina, e lo sai che in cucina sono imbattibile... Brava cucciolotta mia ... ti meriti tutto #grazieatutti #amicicelebrities #witty #pamelacamassa".

Altrettanti complimenti da parte di Michelle Hunziker, conduttrice della trasmissione, che su Instagram scrive: "Tenace, disciplinata, umile, multitasking e con tanta voglia di mettersi in discussione. Se l'è proprio meritato questo premio".

E Pamela incassa i complimenti e ringrazia tutti quelli che l'hanno sostenuta: "Una sola parola, grazie! E' stata un'emozione pazzesca, ancora non me ne sto rendendo conto".

