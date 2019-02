Pamela Prati, nozze imminenti con Marco Caltagirone: "Mi sposo a fine marzo"

Sta per coronare il suo sogno d'amore Pamela Prati, che tra un mese sposerà il compagno Marco Caltagirone. La showgirl sta vivendo il periodo più bello della sua vita grazie all'amore del futuro marito - 7 anni più giovane di lei - e a quello dei due bambini che hanno preso in affido.

L'annuncio delle nozze a Un Giorno da pecora, su Radio 1: "Mi sposo a fine marzo, a Roma. Sono felicissima, sono molto emozionata. E' il regalo più bello che la vita potesse farmi". Da tempo sognava una famiglia tutta sua e oggi, a 60 anni, è arrivata.

"La vita mi ha dato quello che ho sempre desiderato, il vero amore - ha spiegato qualche settimana fa a Vieni da me - E questo amore mi ha dato una famiglia e i bambini che abbiamo preso in affido, Sebastian e Rebecca che fa la ballerina. Non bisogna mai arrendersi. Marco è proprio l'amore, ho aspettato tutta la vita lui. Ci stavamo cercando e ci siamo trovati. Ci sposeremo".