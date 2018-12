Pamela Prati in lacrime: il dolce annuncio a ‘Domenica Live’

(Pamela Prati a Domenica Live)

Pamela Prati ha scelto "Domenica Live" per raccontare al pubblico la sua nuova vita, ora arricchita dalla gioia di aver trovato l’amore all’età di sessant’anni e di essere diventata mamma di due bambini presi in affido.

A Barbara d’Urso la ballerina ha confidato quale uomo meraviglioso sia il suo Marco, 7 anni più giovane di lei, e quanto si ritenga fortunata di aver costruito finalmente una famiglia.

"Lui è un uomo fantastico in tutto e io mi commuovo nel parlarne perché la vita mi ha dato la cosa più bella in assoluto”, ha affermato tra le lacrime: “E’ arrivato tutto insieme, quando ci siamo incontrati è stato come se ci fossimo amati in altre vite”.

La sorpresa per Pamela Prati e l’annuncio delle nozze

Barbara d’Urso ha poi consegnato a Pamela Prati un pacchetto, una sorpresa da parte di Marco contenente una lettera e una chiave. Il testo, letto dalla showgirl in lacrime, è stata l’ennesima conferma della solidità di un legame che, nato solo otto mesi fa, ha già avuto i suoi frutti: l’affido dei due piccoli e la decisione di sposarsi, annunciata dalla stessa Pamela con l’anello già scambiato con il suo compagno e anticipo dell’imminente grande passo.

Pamela Prati, chi è il fidanzato Marco Caltagirone

Pamela Prati nel giorno del suo sessantesimo compleanno, ha confessato per la prima volta a 'Chi' di essere innamorata del compagno, Marco Caltagirone, imprenditore edile di 53 anni.

“Andremo anche a vivere all'estero perché proprio io adoro, adoro l'idea di essere libera, è una decisione che ho preso per stare lontana dalle luci della ribalta”, ha confidato la ex diva del Bagaglino: “Ora posso anche voler non lavorare, vivremo fra la Francia e l'America, credo (…) Voglio vivermi la famiglia che ho sempre desiderato”.