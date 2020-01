Paola Barale si mette a nudo, la verità sul divorzio con Sperti ed il flirt con la De Filippi

Paola Barale si mette a nudo in un’intervista rilasciata ai microfoni di Peter Gomez ospite della trasmissione 'La Confessione' in onda su Canalle 9. Nel corso del programma la show girl svela alcuni dettagli del suo passato parlando dei motivi che hanno portato al divorzio con l’ex ballerino ed oggi opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti. Non solo, la Barale affronta un tema scottante che l’ha riguardata diversi anni fa quando in giro circolarono voci su un suo presunto flirt con Maria De Filippi.

Le voci sul flirt tra Paola Barale e Maria De Filippi

“All’inizio non capivo, - racconta Paola Barale riferendosi alle voci - perché io non ho mai conosciuto bene la signora De Filippi, l’avrò vista sì e no 10 volte in vita mia in studio. Sarò andata sicuramente di più a pranzo fuori con Maurizio Costanzo durante Buona Domenica, ma mai con lei né con loro in coppia e non sono nemmeno mai andata a casa loro in vacanza ad Ansedonia, dove vanno tutti. Quando finì buona domenica, mi sono fatta un’idea perché io penso che le leggende metropolitane, anche se non sono vere, hanno sempre un fondo di verità. Credo di aver capito da dove sia nato questo rumor. Non dipendeva da me, ma da comportamenti di altre persone che facevano sì che la gente potesse pensare ciò fosse vero”.

Il divorzio con Gianni Sperti

Smentite le voci sul flirt con la De Filippi, Paola Barale ha riportato a galla alcuni ricordi del suo matrimonio con Gianni Sperti con il quale è stata sposata dal 1998 al 2002. Un matrimonio finito apparentemente senza motivo. In realtà, secondo quanto dichiarato dalla conduttrice, le ragioni erano da ricercare nel desiderio di Sperti di diventare padre, un desiderio non condiviso dalla Barale. “La fine del mio matrimonio? Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità, come il lavoro. Lui lavorava, ma non sempre. Era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato.”.

Parole alle quali Gianni Sperti questa volta ha deciso di non commentare in alcun modo.