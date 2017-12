Nuovo amore per Paola Barale, lei smentisce: "Chi lo ha scritto ha bevuto un po' troppo"

Paola Barale in love. E' questo lo scoop delle vacanze natalizie, anche se la diretta interessata si è precipitata a smentire subito dopo l'intervista rilasciata al settimanale Chi, che ha urlato la notizia ai quattro venti.

"Capodanno in dolce compagnia", avrebbe confessato la showgirl al noto settimanale di gossip, come ha fatto sapere sui social Gabriele Parpiglia, dopo averlo sbattuto in copertina.

"Ma dai? - replica Paola Barale su Instagram - Dalla faccia non si direbbe... E infatti non è vero. #magari! 'Chi' ha scritto questo titolo avrà forse bevuto un po' troppo per le feste di Natale? E chi è la 'dolce compagnia' di cui si parla nell'intervista? Si sa, i diretti interessati sono sempre gli ultimi a sapere le notizie... Ma questa notizia non c'è... #cirisiamo Peccato doveva essere una buona occasione per parlare d'altro... Auguri a tutti, anche a 'Chi' mi vuole fidanzata a tutti i costi... #lanoia?".

Insomma, a quanto pare, per Raz Degan c'è ancora speranza...