Paola Barale senza filtri: "Raz? Mai più visto. Sbagliato predicare bene e razzolare male"

E' un'intervista a 360 gradi quella rilasciata oggi da Paola Barale a 'Domenica In'. La conduttrice e showgirl si è raccontata a cuore aperto tra carriera e vita privata, da quella Buona Domenica che negli anni a cavallo degli anni Duemila all'amore finito con Raz Degan. Fino al presente sentimentale "misterioso".

A proposito del lavoro, Barale ha rivelato di aver depositato due format questa settimana. "Io sono un vulcano - ha confidato a Mara Venier - Dopo la mia ultima Buona Domenica c'erano altri progetti, che poi sono spariti. E' passata l'idea che io non avessi più voglia di lavorare, ma era esattamente l'opposto: in realtà avevo solo chiesto di fare anche altro oltre a Buona Domenica. A qualcuno però non andò bene".

Paola Barale fidanzata?

E l'amore c'è? "Sì, no... So", risponde Paola a Mara, lasciando intendere di avere al fianco una persona, pur non volendo rivelare l'identità, né ulteriori dettagli". Quindi precisa: "Non ho il moroso e non lo voglio. Ma chissà, magari domani giro l'angolo e cambio idea". Insomma, la Barale sembra alle prese con una storia incerta o, forse più semplicemente, con una relazione che vuole custodire gelosamente.

"Raz Degan? Mai più sentito"

Ciò che invece si conosce con certezza del suo privato, è la storia passata con Raz Degan, il bellissimo modello di origine israeliana a cui è stata legata per 15 anni fino al 2015. Ebbene, a proposito di Raz, Paola è sembrata sicuramente fiera della storia vissuta, ma amareggiata delle modalità in cui si è conclusa: "Sono stati momenti bellissimi, che però sono finiti - ha detto - Punto. Non siamo rimasti amici. Non ci siamo mai più sentiti dopo l'Isola dei Famosi. E cambiamo argomento".

Poi, incalzata da Venier, ha proseguito: "Ho dato tantissimo a questo rapporto. L'amore deve essere valore aggiunto, condivisione. Invece mi sono accorta che credevo a cose che non c'erano". "Ma lui dice che sei l'unica donna della sua vita...", stuzzica la conduttrice. E Paola: "Le cose non si dicono, ma si dimostrano. E' sbagliato predicare bene e razzolare male. Una persona che ama realmente una persona non la mette da parte" Poi ha ammesso: "Raz mi ha aperto la vita, mi ha fatto scoprire il mondo. Mai stata così felice come quanto con Raz. Ci sono stati momenti meravigliosi".

La maternità mai arrivata non è un rimpianto. "Figli? No, sinceramente non mi mancano. C'ho pensato, ma devo ancora crescere io. Per certe cose sono rimasta ragazzina, forse proprio perché non ho fatto figli e non ho fatto questo passo di responsabilità. Non sono irresponsabile, sono libera. La libertà è bellissima, non devo rendere conto a nessuno. In questo periodo va bene la libertà".