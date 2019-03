Paola Caruso, drammatico appello all'ex: "Se vuoi fare il papà di Michelino ti aspetto" | VIDEO

(Nel video in alto, l'appello di Paola Caruso)



E' un momento delicato per Paola Caruso. Diventata mamma due settimane fa, la showgirl calabrese non può contare sulla vicinanza del padre del bambino, l'imprenditore Francesco Caserta. Stando a quanto racconta, infatti, l'uomo si sarebbe allontanato nonostante la gravidanza in corso. E così, ospite di Barbara d'Urso a Non è la d'Urso, Paola approfitta delle telecamere per rivolgergli un appello: "Pronta a fare il test del DNA (...) Se vuoi fare il padre ti aspettiamo".

L'appello al papà del bambino

Il piccolo Michele Nicola, detto Michelino, ha appena due settimane di vita ed è in trasmissione con mamma. "Noi siamo qui - dice Paola tra le lacrime - Ti aspettiamo se vuoi fare il suo papà". E aggiunge: "E' incommentabile. Un uomo così si commenta da solo. Dai della poco di buono alla mamma di tuo figlio".

La modella racconta inoltre che Francesco avrebbe dovuto raggiungerla in ospedale al momento del parto, ma all'ultimo non si sarebbe presentato: "Gli ho dato una possibilità. Dopo tre ore mi ha detto: "Non vengo, non posso venire". Non credo sia stato lui. Forse, è successo qualcosa. Questo bambino è frutto dell'amore. Noi non obblighiamo nessuno a fare il padre. Stiamo bene io e lui".

E ancora: "Mio figlio ha diritto ad avere un padre. Ci ho provato. I figli sono i giudizi della nostra vita". L'appello sortirà l'effetto sperato? Intanto, Paolina accoglie l'abbraccio di Barbara, che non ha mai smesso di supportarla in questi mesi complicati, sin dall'inizio della gravidanza.