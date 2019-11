Paola Caruso accusa l’ex Moreno Merlo, lui tuona: “Tutte porcherie, chiedimi scusa”

(Paola Caruso accusa Moreno Merlo a 'Domenica Live': "Stava con me solo per i soldi e la tv")

I fatti accaduti tra Paola Caruso e il fidanzato Moreno Merlo, definiti gravi al punto tale da interrompere la loro relazione nata a luglio scorso, sono stati rivelati dalla donna nel salotto di ‘Domenica Live’, in un dialogo con Barbara d’Urso che ha addossato al modello e deejay la responsabilità di molti fatti gravi. Stando alla versione della ex Bonas, Merlo le avrebbe chiesto del denaro e un aiuto utile per sfondare nel mondo dello spettacolo e, durante un litigio, l'avrebbe anche minacciata di divulgare alcune presunte registrazioni che le avrebbe fatto di nascosto, tutte dichiarazioni respinte da Moreno attraverso una serie di storie postate su Instagram.

Paola Caruso accusa Moreno Merlo: “Mi ha usato”

Al pubblico di Canale 5 Paola Caruso ha spiegato di aver creduto molto nella storia con Moreno Merlo, certa che potesse essere un buon compagno e anche un bravo papà per il figlio Michele, mai riconosciuto dal padre biologico. La situazione, però, è cambiata velocemente quando si è accorta che le intenzioni del ragazzo sarebbero state ben altre: “Ha usato me e mio figlio per venire a fare televisione”, ha affermato Caruso che ha detto di averlo denunciato per violazione della privacy dopo essersi sentita minacciata: “Stai attenta a dire in giro questo di me, perché ho delle tue registrazioni private”, avrebbe affermato Merlo.

Moreno Merlo replica a Paola Caruso

Pronta, allora, è stata la replica di Moreno Merlo alle accuse di Paola Caruso. "Un’interpretazione davvero da Oscar”, ha esordito il ragazzo in alcune storie Instagram: “ Ti do due suggerimenti. Innanzitutto quello che dici deve essere comprovato da prove, altrimenti siamo alla ca***ta (…) Il secondo suggerimento è di chiedere scusa a me e al pubblico che ti segue e ti ha seguito in questo frangente sprecando forse un quarto d’ora per sentire delle angherie, delle castronerie, delle porcherie”.

“Il problema è sostanzialmente questo: se io parlo, porto delle prove. Se tu parli, parli di aria fritta, fantasia, il nulla” ha proseguito: “Sono una persona limpida e non ho nulla da nascondere. Concludo dicendo che una volta che si spengono i riflettori della tv e la sala trucco e parrucco chiude, esiste la vita reale. Quella che purtroppo tu non sei più abituata a vivere. Non so cosa pensi tu di rappresentare ad oggi per permetterti di dire delle cose del genere (…) Quindi accetta il consiglio e chiedi scusa”.

A questo punto, è lecito attendersi un nuovo capitolo della storia in una prossima puntata di Domenica Live o Pomeriggio Cinque…