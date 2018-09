Paola Caruso incinta, l’ex fidanzato rompe il silenzio dopo l’accusa di essere scappato

Qualche giorno fa Paola Caruso ha raccontato in un'intervista al settimanale Chi il momento difficile che sta attraversando in questo periodo della sua vita.

La ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’ ha riferito di aver scoperto di essere incinta di Francesco Caserta, l’uomo con cui credeva di aver trovato la stabilità sentimentale, ma di essere stata abbandonata da lui subito dopo aver comunicato la notizia della sua gravidanza.

“Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l'estate se n'è andato senza dire niente e mi ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa” ha affermato una disperata Paola Caruso che si è detta anche pronta al test del Dna per certificare la paternità del bambino qualora dovesse essere necessario.

L’ex compagno di Paola Caruso replica alle accuse: il post su Instagram

Fino ad oggi l’ex compagno Francesco Caserta non aveva replicato alle accuse lanciate dalla donna, ma adesso ha deciso di rompere il silenzio sulla questione attraverso il suo profilo Instagram, per dire la sua sulla vicenda che lo chiama direttamente in causa, e anche per rispondere ai mittenti di messaggi denigratori nei suoi confronti.

“Non perdete il vostro tempo con questi commenti poco gentili nei miei confronti perché come in tutte le cose bisognerebbe sentire le due versioni. Io posso solo dire che non è vero nulla di quello che stanno dicendo sul mio conto, perché le cose sono andate diversamente e soprattutto nessuno è scappato. Per il resto, non avendo bisogno di visibilità, ci sono già i miei avvocati italiani pronti a presentare la mia versione dei fatti”.

Questo il testo del messaggio diffuso da Caserta con una storia Instagram, volta a chiarire la propria posizione già tutelata per vie legali.

Paola Caruso incinta, la promessa al figlio in arrivo

Adesso per la soubrette 35enne calabrese al quarto mese di gravidanza, a cui anche Barbara d’Urso ha rivolto il suo saluto in diretta tv, l’unico pensiero è per il bimbo in arrivo, Nicola, al quale ha fatto la promessa di donargli tutto l’amore possibile.

“Dio mi ha donato il regalo più grande che una donna può desiderare ora tocca a me rendere onore e amore più della mia stessa vita il mio bambino”, ha scritto la donna in calce al post che l’ha vista per la prima volta con il pancione sul suo profilo Instagram dopo il racconto della sua storia.