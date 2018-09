Paola Caruso incinta: la promessa al figlio in arrivo dopo l’abbandono del futuro papà

Il dramma di Paola Caruso, incinta per la prima volta e abbandonata dal padre del bambino con cui stava costruendo una famiglia, è stato reso pubblico per la prima volta in un’intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Chi.

“Era tutto perfetto, poi durante l'estate se n'è andato senza dire niente e mi ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa” ha spiegato disperata l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 11, che da marzo era legata all'imprenditore Francesco Caserta.

Adesso per la soubrette 35enne calabrese al quarto mese di gravidanza, l’unico pensiero è per il bimbo in arrivo, Nicola, al quale ha fatto la promessa di donargli tutto l’amore possibile.

“Dio mi ha donato il regalo più grande che una donna può desiderare ora tocca a me rendere onore e amore più della mia stessa vita il mio bambino”, ha scritto la donna in calce al post che la vede per la prima volta con il pancione sul suo profilo Instagram.

Tanti i commenti degli utenti che stanno commentando la sua storia che, si spera, abbia il lieto fine che merita una futura mamma e il suo bambino.