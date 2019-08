Paola Caruso e Moreno Merlo, è amore: arriva il bacio della conferma

Quella postata da Paola Caruso in compagnia di Moreno Merlo poteva essere solo l’immagine che catturava il momento di serenità di due amici che trascorrono una piacevole gita al lago con figlio (di lei) e cagnolino al seguito. Adesso, però, il cerchio delle interpretazioni possibili sul loro rapporto si restringe irrimediabilmente, visto il bacio immortalato dal settimanale Spy che conferma un legame sentimentale in pieno corso. La ex Bonas di ‘Avanti un altro’, reduce dalla relazione burrascosa con Francesco Caserta da lei sempre indicato come il padre del suo Michele, adesso è finalmente felice insieme al tentatore di ‘Temptation Island’ con cui è stata paparazzata nella dolce effusione.

Paola Caruso e Moreno Merlo, il bacio che conferma la relazione

Al momento né Paola Caruso né Moreno Merlo hanno commentato lo scatto che mostra il bacio scambiato nella notte. I due hanno già sfilato insieme sul red carpet della premiere de ‘Il Re Leone’, ma dopo il primo indizio pubblicato dalla soubrette, l’immagine così eclatante lascia davvero poco spazio a malintesi. Decisamente una bella novità per Paola Caruso che da mesi è in guerra con l’ex compagno Francesco Caserta, oggi legato a Raffaella Fico.