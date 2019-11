Paola Caruso conferma la rottura con Moreno Merlo: "Accadute cose molto gravi, sono scioccata"

Dopo insistenti voci è arrivata la conferma della diretta interessata. Paola Caruso ha fatto sapere che la storia con Moreno Merlo, nata lo scorso luglio, è finita. Non solo. La showgirl, a 'Domenica Live', ha parlato di 'cose gravissime' che oltre a farle scrivere la parola fine, l'hanno anche profondamente sconvolta.

"E' vero che io e Moreno ci siamo lasciati - ha rivelato -. Sono scioccata per quello che mi è successo. Sono accadute delle cose molto gravi che hanno portato all'interruzione, tali che questo rapporto non si può più riparare". Paola si è sfogata con Barbara d'Urso, ma non ha voluto dire di più: "Noi donne innamorate, anche se abbiamo dei dubbi, sorvoliamo perché siamo donne. Ho tanto dolore dentro, ci credevo e soffro perché l'ho fatto avvicinare a mio figlio e avrò sempre la presenza di questa persona orrenda nelle foto delle cose più importanti di mio figlio".

Si è parlato di una presunta relazione tra Moreno e l'ex gieffina Veronica Graf, ma non è questo il motivo del loro addio come ha spiegato sempre Paola Caruso, che poi però ha aggiunto: "Se vuoi fare del male, se vuoi diventare famoso e fare le tue cose, ci sono mille donne. Vai da chi vuoi ma non da una persona come me che ha già sofferto. Quello che mi ha fatto non me l'ha mai fatto nessuno. Inqualificabile, sono sconvolta".

E' un momento difficile per lei, ma per fortuna ha il suo Michelino accanto. L'unico uomo a cui la lega un amore profondo e soprattutto sincero.