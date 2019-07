Paola Caruso innamorata? Eccola felice con Moreno Merlo, single di Temptation Island

L’ultima foto postata da Paola Caruso sembra il quadretto di una famiglia felice: una coppia che si guarda e si sorride davanti allo scorcio del Lago Maggiore, un bimbo in braccio, il cagnolino al seguito. Protagonisti dello scatto che sta suscitando l’attenzione dei follower sono la soubrette calabrese e Moreno Merlo, 30enne torinese che il pubblico ha avuto modo di conoscere nel ruolo di tentatore di ‘Temptation Island’. I due si sono mostrati insieme in un momento di vita quotidiana e le emoticon che accompagnano la didascalia “Happy sunday” insieme all’hashtag #familyfirst lasciano presumere che tra loro possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.

Paola Caruso fidanzata con Moreno Merlo di Tempation Island?

Nessun commento ulteriore è ancora arrivato a confermare il sospetto che tra Paola Caruso e Moreno Merlo sia nato un sentimento. I due hanno già sfilato insieme sul red carpet della premiere de ‘Il Re Leone’, ma un’immagine così eclatante che lascia immaginare un qualche legame sentimentale apre adesso alla bella novità per Paola Caruso, le cui vicende sentimentali sono ben note. Da mesi, infatti, la soubrette è in guerra con l’ex compagno Francesco Caserta che lei ha sempre indicato come il padre del figlio, e la battaglia adesso, come annunciato da lei stessa, è pronta a spostarsi in un’aula di tribunale. Accanto a lei, però, ora compare Moreno Merlo e la serenità sul volto della donna lascia trasparire tanta serenità, quella che serve ad affrontare qualsiasi difficoltà.

Chi è Moreno Merlo

Moreno Merlo ha 30 anni, è di Torino e lavora come deejay, modello ed è anche stato sales manager di brand come Dolce e Gabbana. A dargli la popolarità è stato il reality di Canale 5 Temptation Island 2019, in cui è sbarcato come membro della folta schiera di tentatori.