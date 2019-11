Paola Caruso senza pace: è già crisi col fidanzato Moreno Merlo

Non c'è pace nella vita sentimentale di Paola Caruso. Dopo la turbolenta relazione con Francesco Caserta, l'uomo indicato come padre del figlio Michelino (nato a marzo), ora l'ex Bonas di 'Avanti un altro' sarebbe in crisi col nuovo compagno Moreno Merlo. A raccontarlo sono i profili social dei diretti interessati attraverso un eloquente indizio: i due hanno smesso di 'seguirsi'.

La crisi tra Paola Caruso e Moreno Merlo

Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Paola, ma il suo account Instagram sembra parlare chiaro. La crisi arriva come un fulmine a ciel sereno, dal momento che fino a qualche settimana fa, ospite di Barbara d'Urso a 'Live', la showgirl confidava di essere pronta alla convivenza con Moreno: "Penso che sia la persona giusta per dare un fratellino o una sorellina a Michelino. Ne abbiamo già parlato e magari tra un paio di anni faremo un bebè. Io vorrei un maschietto, però, dato che con le femminucce ci sono sempre problemi ... E non solo. In futuro mi piacerebbe sposarmi perchè sogno da sempre l'abito bianco". Poi, però, qualcosa è andato storto.

Paola Caruso e Moreno Merlo, la love story

Paola e Moreno facevano coppia da quest'estate. Accanto all'ex tentatore di Temptation Island, la Caruso aveva ritrovato il sorriso dopo la complicata love story con Francesco, padre del suo unico figlio, che l'uomo però non ha mai voluto riconoscere. Viaggi a Venezia (città romantica per antonomasia), ospitate in tv, baci e dediche condivise sui social, poi il silenzio di questi giorni, indizio di un amore che rischia di rivelarsi un fuoco di paglia.