Paola demolisce Francesco Monte: "La verità? Non mi ha mai amata"

E' una Paola Di Benedetto al vetriolo quella che si racconta nell'ultima intervista rilasciata a "Chi". La modella vicentina ha il cuore spezzato e il dente avvelenato. Colpa dell'atteggiamento sbagliato che i suoi ex le starebbero riservando: in primis Francesco Monte, l'ex naufrago conosciuto a gennaio sull'Isola dei Famosi e con cui è finita pochi giorni fa; e poi Matteo Gentili, gieffino a cui è stata legata fino a dicembre e bollato dalla bellissima ex "Madre Natura" come un irriconoscente.

Le parole più dure sono quelle riservate a Monte. "Non credo mi abbia mai amata e penso non sia stato del tutto sincero con me - spiega al settimanale diretto da Alfonso Signorini - Se rifarei tutto? No! Non lo voglio vedere né sentire. Mi spiace anche aver cambiato il mio percorso dentro L’Isola. Avrei giocato e invece ho amato e per fretta di tornare in Italia da lui mi sono autoeliminata. Questa è la verità, sia chiaro".

Colpa di Matteo, invece, quella di averla attaccata, quando invece dovrebbe esserle solo grato. Secondo Paola, infatti, è tutto merito suo se il calciatore è stato arruolato nel cast del GF. "Matteo? Il mio ex dovrebbe solo dirmi grazie. Perché lo hanno preso nel reality? Solo per le logiche televisive, perché è stato con me, perché nascondersi dietro la verità è da codardi".