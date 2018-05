Paola Di Benedetto, ufficiale l'addio a Monte: "Il suo passato ha avuto la meglio"

Le voci sulla rottura tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte giravano da settimane, ma ora a confermarlo è la diretta interessata sulle pagine di Chi.

Un feeling nato a febbraio sull'Isola dei Famosi e naufragato in Italia dopo una manciata di mesi. Tanto è bastato per far capire a Monte di non essere compatibile con Paola e di avere ancora qualche conto in sospeso con il suo passato. "Oggi posso dire che non conosco Francesco Monte - ha rivelato la modella, come anticipa Gabriele Parpiglia su Instagram - Quando è finia la mia storia con lui? Dovrei dire 'Quando è iniziata?'. Ho paura di aver vissuto un film, un viaggio solo mio. Io c'ero, ci sono stata, ho creduto alle sue parole soprattutto quando eravamo sull'Isola. Poi tutto è cambiato".

I presupposti per una bella storia d'amore c'erano tutti, almeno all'inizio: "La prima sera dopo che sono uscita dall'Isola abbiamo dormito insieme in hotel. Sembrava bello, vero, lo era. Sono stata a Taranto da lui, ho conosciuto suo padre e lui è venuto a Vicenza da me. A sorpresa. Un pomeriggio di pioggia. Tutto insomma filava liscio".

La decisione di lasciarsi l'ha presa lui, lasciando Paola di stucco: "E' successo tutto lo scorso 20 aprile. Dalla sera alla mattina. Mi guarda in faccia e mi dice: 'Forse non siamo compatibili, guardiamo la vita in modo differente'. Io resto basita. Nel periodo della nostra frequentazione Francesco non ha mai sepolto del tutto i suoi fantasmi, il suo passato. Io questo l'ho sempre saputo. Ma lo vedevo sorridere insieme con me, non pensavo a nient'altro. Dicevo: 'Passerà'. Oggi, dietro quelle sue frasi, riconosco che il suo passato ha avuto la meglio".

Colpa, dunque, di Cecilia Rodriguez? Paola Di Benedetto non ha dubbi: "Ci sono troppi elementi che, a mente lucida, mi portano a pensare come il dolore che lui ha provato, il tradimento pubblico, lo abbiamo segnato. Il dolore assume diverse forme. Il suo quello di Cecilia. Non trovo altre spiegazioni. Mi ha chiesto tempo per riflettere, l'ho lasciato sereno. Poi al compleanno di Marco Ferri, nostro amico, l'ho rivisto. Mi avvicino per parlare e lui, secco, mi ha risposto: 'Sto bene da solo'". The end.