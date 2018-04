Paola Di Benedetto rompe il silenzio su Monte: "Basta parlare di business"

L'Isola dei Famosi ha aumentato, e non di poco, la notorietà di Paola Di Benedetto, più che per la sua esperienza alle Honduras, per la love story nata con Francesco Monte che, però, non è vista da tutti di buon occhio. C'è chi crede, infatti, che si tratti solo di una relazione di convenienza, per far parlare i giornali, per fare qualche ospitata in più, una storia di "business", insomma. Ma a rompere il silenzio arriva la diretta interessata.

Con una stories su Instagram, la Di Benedetto ha detto di essere scufa di tante chiecchiere e ha voluto chiarire che quella con Francesco Monte è una storia per lei importante: "Sono arcistufa di leggere la parola business affiancata al mio nome. Quando è troppo è troppo", è scoppiata l'ex Madre Natura di Ciao Darwin.

“Se avete imparato un minimo a conoscermi - ha continuato su Instagram la Di Benedetto - sapete che sono una persona che non si mette a fare teatrini. Prima di giudicarmi e sparare sentenze, aspettate".

Poi, su Monte, la showgirl ha aggiunto: "Per quanto riguarda la mia attuale storia, non permetto a nessuno, e dico nessuno, di insinuare qualcosa. Questo rapporto lo proteggerò sempre a prescindere da tutto quello che dirà la gente, quindi vi prego di rispettare i momenti delle persone, c'è una vita fuori dai social, sappiatelo".