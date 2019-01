Paola Di Benedetto e Federico Rossi, scoppia il mistero sull'addio

Paola Di Benedetto sarebbe di nuovo single. Dopo l'addio a Matteo Gentili, ex gieffino, e a Francesco Monte, a cui è stata legata qualche settimana dopo la partecipazione condivisa all'Isola dei Famosi, l'ex Madre Natura di 'Ciao Darwin' avrebbe chiuso anche con Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede.

Crisi Paola Di Benedetto e Federico Rossi

L'indizio della rottura arriva dai profili Instagram di Paola e Federico. I due, infatti, hanno smesso di seguirsi via social. Non solo: avrebbero anche tolto alcuni like che si erano scambiati nelle ultime settimane. Segno senz'altro di una crisi in corso, se non di un addio vero e proprio.

Paola e Federico stanno ufficialmente insieme da circa sei mesi. L'ufficializzazione della love story è arrivata la scorsa estate e, fino a qualche settimana fa, le indiscrezioni volevano la coppia ad un passo dall'altare. Qualcosa, però, sembra essersi spezzato.