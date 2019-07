Paola Di Benedetto tradita da Federico Rossi con Emma Muscat?

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: dopo un anno esatto dall’inizio del legame la ex madre natura e il cantante del duo Benji&Fede si sono detti addio come conseguenza di un episodio che solo adesso trapela nella sua gravità. Stando al settimanale Chi, causa della rottura sarebbe il tradimento di lui con Emma Muscat, la cantante lanciata da Amici e per qualche tempo fidanzata con Biondo: scoperta la scappatella, la showgirl avrebbe chiamato Emma per sapere la verità e davanti alla conferma, avrebbe deciso di lasciare il cantante.

Paola Di Benedetto lascia Federico Rossi per “colpa” di Emma Muscat?

Il motivo dell’addio tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi pare, dunque, collegato al tradimento del contante con Emma Muscat che alla compagna del cantante ha rivelato di aver trascorso un momento di intimità con il suo Fede. Nelle scorse settimane il nome di Emma Muscat era stato associato anche ad Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici, che avrebbe flirtato anche con la ballerina Valentina Vernia.

Paola Di Benedetto volta pagina, dunque, e la vacanza a Capri insieme alle amiche Aurora Ramazzotti e Sara Daniele è quello che serve ad affrontare un momento così delicato.