Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati (malissimo)

Un amore nato e finito in estate quello tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. I due si sono detti addio esattamente un anno dopo, anche se fino a qualche giorno fa si facevano vedere insieme sui social.

Ad annunciarlo è l'ex Madre Natura sulle pagine di Chi e dalle sue parole si intuisce che non sarebbe finita proprio bene: "La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma quando vedo mancare di rispetto non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero, adesso, è curare la mia mente e il mio corpo, che come alcuni di voi hanno visto è mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere un momento delicato, almeno per me, e di rispettare questo periodo".

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, questo inverno le voci di crisi

Già da gennaio si vociferava che tra i due le cose non stessero andando granché bene. La showgirl e il cantante del duo Benjy e Fede avevano smesso di seguirsi sui social e si erano tolti dei like ad alcune foto, qualche mese dopo invece i rumors li volevano prossimi alle nozze. Adesso la rottura ufficiale (per la gioia delle fan di Fede).