Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sposano? L’indiscrezione

Nell’ultima stagione televisiva, Paola Di Benedetto è stata al centro del gossip, prima per la sua relazione chiusa con Matteo Gentili (ex concorrente del Gf Vip), dopo per la love story intrapresa con Francesco Monte (finita anche questa). All’inizio dell’estate, poi, Paola ha presentato il suo nuovo amore. Non proprio uno sconosciuto, ma il cantante del duo Benji e Fede.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto: aria di nozze?

Federico Rossi e Paola Di Benedetto hanno così ufficializzato la loro storia e continuano ad aggiornare i fan sui social con i loro romantici scatti. Di qualche giorno fa la foto al concerto di Laura Pausini, in cui i due si abbracciano e si guardano intensamente. Ancora più recente il video in cui i due ballano Moscow Mule di Benji e Fede, tormentone dell’estate.

Ma, balletti e selfie a parte, sembra che Paola Di Benedetto e Federico Rossi stiano facendo proprio sul serio. Stando a quanto scrive Spy, il cantante avrebbe fatto la fatidica proposta alla fidanzata, lei avrebbe risposto "sì". Sono giovani, stanno insieme da poco, ma sembrano molto affiatati e, dunque, tutto è possibile.

Si attendono, comunque, conferme o smentite da parte dei diretti interessati.