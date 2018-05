Paola Di Benedetto e Filippo Nardi, è flirt? Il messaggio nella notte

Gatta ci cova tra Paola Di Benedetto e Filippo Nardi? Da quando sono tornati dall'Isola dei Famosi, la modella vicentina (che ha recentemente rotto con Francesco Monte) si mostra molto affettuosa nei confronti del bel dj, e tanta vicinanza lascia pensare che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. L'ultimo indizio? Un (dolcissimo) messaggio pubblicato da Paola questa notte e scritto per augurare buon compleanno all' "amico".

"Abbiamo visto lune che solo noi sappiamo"



Foto insieme, sorrisi e tanta complicità. Da mesi i due insospettiscono i fan, poi, ieri, una dedica romantica postata tra le Instagram Stories. "Ti racconto una storia, amico mio - scrive Paola - Un giorno, quando ci siamo incontrati agli shooting pre partenza ho pensato: 'Io con lui non potrò mai andare d'accordo'. Invece dal volo di andata a quello di ritorno, non ci siamo mai staccati". E ancora: "Abbiamo visto lune che solo noi sappiamo, abbiamo pianto e abbiamo riso tanto da stare male. Tutto sempre insieme. E non avrei voluto condividere certi momenti con nessun altro. Tu sai". Quindi il congedo: "Sei una bella Anima e io ti auguro ogni bene possibile. Buon compleanno Fil, ti voglio bene".

Gatta ci cova?

Che tra i due sia in corso una liaison? I diretti interessati non hanno mai confermato direttamente, sebbene più volte i giornalisti li abbiano stuzzicati a tal proposito. Proprio qualche mese fa, infatti, al ritorno dall'Honduras, la Di Benedetto, intervistata da Today.it, definiva Filippo "un punto di riferimento fondamentale all'isola": "Senza di lui non sarebbe stato lo stesso. È nata un’amicizia speciale. Ci siamo “arricchiti” a vicenda, nonostante la differenza d’età. Mi ha dato consigli che potrebbe dare un padre: mi ha insegnato a mostrare le mie fragilità senza vergognarmi, a piangere senza timore, cose che io sono solita non fare per il mio carattere “duro”; mi ha fatto capire che le debolezze non sono negative, anzi possono farci bene".

E proprio a Filippo è legato il ricordo più bello a Cayo Cochinos: "Una notte in capanna durante l’ultima settimana insieme a Filippo (Nardi, ndr). Era notte fonda e c’era la luna piena, bellissima, sul mare. Lui mi ha svegliata, ci siamo messi a chiacchierare e ad un certo punto mi ha guardata in lacrime e mi ha detto: "Paolina sono tanto contento di essere qui con te". Io mi sono emozionata ed abbiamo pianto insieme. Non lo dimenticherò mai".