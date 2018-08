Paola Di Benedetto, le dichiarazioni sugli ex fidanzati Matteo Gentili e Francesco Monte

Finalmente Paola Di Benedetto ha ritrovato il sorriso accanto a Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede con cui ha trascorso una romantica vacanza in Grecia a qualche mese dall’inizio della loro relazione.

Grazie all’idolo delle teenager, la ex Madre Natura del programma ‘Ciao Darwin’ si è buttata alle spalle un periodo piuttosto complicato dal punto di vista sentimentale, segnato dal breve flirt con Francesco Monte - con cui aveva condiviso un breve periodo all’Isola dei Famosi prima del celebre ‘canna gate’ - e, ancor prima, dalla storia di 4 anni con il gieffino Matteo Gentili.

Ma se all’inizio entrambe le esperienze con gli ex non si sono concluse in maniera serena, adesso le cose sembrano del tutto cambiate. Paola Di Benedetto, infatti, ha avuto parole molto dolci nei confronti di Gentili e Monti di cui ha parlato al settimanale Mio.

“Sono due persone che stimo e a cui ho voluto molto bene”, ha affermato Paola: “Ho amato Matteo per 4 anni e ho trascorso con lui bei momenti. Con Francesco c’è stata una storia più breve ma intensa. Sono due ragazzi che hanno fatto parte della mia vita e a cui sono legata e affezionata. Entrambi sanno che se hanno bisogno di me, Paola c’è e sanno dove trovarla. Auguro a tutti e due il meglio per la loro vita”.

Alla fine è l'amore che passa; l'affetto, quello autentico, non si cancella.