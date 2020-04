Paola Di Benedetto vince il GF Vip: la dedica d’amore del fidanzato Federico Rossi

Paola Di Benedetto è la vincitrice del Grande Fratello Vip 2020, di un’edizione - la quarta del reality - che resterà alla storia per essere proseguita in un clima drammaticamente segnato dall’emergenza sanitaria in corso.

Con il 56% dei voti la modella vicentina ex Madre Natura di Ciao Darwin ha battuto in finale l’ultimo sfidante Paolo Ciavarro, aggiudicandosi il montepremi di 100mila euro interamente devoluto alla Protezione Civile, in prima linea contro il coronavirus. Niente abbracci per lei al momento della proclamazione, ma se le norme anticontagio vigenti le hanno impedito di sentire fisicamente l’affetto del pubblico, ci sono stati i social a farle pervenire i complimenti dei telespettatori, tra i quali non poteva certo mancare il fidanzato Federico Rossi.

Paola di Benedetto vince il GF Vip: la dedica del fidanzato Federico Rossi

“Non ci posso credere. Grazie!” è stato il primo conciso pensiero che Paola Di Benedetto ha affidato i social non appena tornata in possesso dei social, presi d’assalto dai fan che si sono congratulati con lei per un percorso televisivo durato ben tre mesi. Una dedica speciale è arrivata anche da parte del fidanzato Federico Rossi, cantante del duo ‘Benji e Fede’, che durante tutta questa esperienza non ha mai mancato di farle sentire la sua vicinanza. “Sei tu! E vince lei! Ti amo”, ha scritto Fede a corredo della foto della fidanzata in lacrime al momento della proclamazione che mette fine a un’avventura indimenticabile anche per il contesto straordinario in cui si è svolta.

“L’unico mio rammarico è che il mondo che hai lasciato il giorno del tuo ingresso non sarà lo stesso che vedrai una volta uscita da lì, ma sono sicuro che andrà tutto bene e quando tutto questo finirà, daremo ancora più valore alle piccole cose”, il pensiero che qualche giorno fa Federico ha rivolto alla Paola in riferimento all’emergenza sanitaria che tutto il mondo sta affrontando. Un mondo che adesso include anche lei, ormai fuori da un reality e tornata nella realtà.

