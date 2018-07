Paola Perego vicina al marito Lucio Presta: "In salute e in malattia"

C'è un'infermiera d'eccezione accanto a Lucio Presta, l'agente di spettacolo che giorni fa è finito in ospedale a seguito di una frattura scomposta del polso: è la moglie Paola Perego, che è pronta ad assisterlo con amore in tutta la fase di recupero.

Presta sta attraversando il momento della convalescenza dopo l'intervento di ricostruzione alla mano. "Procedo verso il recupero dopo intervento al polso per frattura scomposta - ha scritto poco fa sui social - Ringrazio tutti gli amici per i tanti messaggi affettuosi". Vicino a lui Paola, che non lo perde mai di vista: "Tornando a casa per curare Lucio Presta. In salute e in malattia", dichiara sui social, dove si immortala al seduta in macchina verso casa.

Non solo la Perego in supporto del managere, ma anche tanti volti di tv, musica e cinema. "Tanto a te non ti ferma nessuno", gli ha scritto Rita Dalla Chiesa. Anche Marco Liorni e Salvo Sottile hanno mandato la loro vicinanza: "Forza Lucio". E ancora i post di Elisabetta Gregoraci, Elena Santarelli, Cristiano Malgioglio, Daniela Ferolla, Francesca Brambilla, Rossella Brescia, Veronica Peparini, Gabriele Cirilli, Cecilia Capriotti, Camila Raznovich, Monica Leofreddi, Edoardo Stoppa, Elisabetta Pellini e Paolo Belli.