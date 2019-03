Paola Turci in love: "Ho una persona speciale vicino"

"Ho una persona speciale vicino", così Paola Turci ha risposto sulle pagine di Grazia alla domanda sull'amore. Single da anni, per la cantante si è aperto un nuovo capitolo sentimentale anche se preferisce tenere per sé i dettagli, almeno per il momento.

Cosa cerca in una relazione? "Il dialogo e lo scambio - ha spiegato - Sono incapace di essere aggressiva e violenta. Lo scontro fine a se stesso non mi piace. Ho bisogno della mia libertà. La noia mi uccide e uccide le relazioni. Fuggo dagli uomini narcisisti, li detesto".

Avrà quindi trovato quello giusto con cui iniziare a scrivere una bella storia d'amore. La maternità invece non le manca: "Una donna è realizzata anche se non ha avuto figli. La mia è stata una scelta, e sempre più deve esserlo per le donne, in generale. Una donnna ha tante sfumature. E' tante cose, allo stesso modo di un uomo. Può vivere e realizzarsi con le sue passioni, il suo lavoro, la sua arte e la curiosità verso il mondo".