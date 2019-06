Paolo Bonolis, gli auguri social della moglie Sonia: “Un volto in un mondo di maschere”

Paolo Bonolis festeggia il suo 58esimo compleanno oggi, 14 giugno, e per l’occasione la moglie Sonia Bruganelli ha dedicato sui social un pensiero che racchiude tutta la stima e il rispetto per l’uomo con cui condivide la sua vita da vent’anni.

Non è una ‘semplice’ dedica d’amore quella racchiusa nel post della donna. O, almeno, non lo è nel modo che ci si potrebbe aspettare dalla compagna di un personaggio pubblico e popolare del calibro di Bonolis. Perché Sonia Bruganelli, nelle righe scritte a corredo di un brevissimo filmato del conduttore tv, ha riassunto tutte le virtù professionali di Paolo Bonolis, pregi che esaltano la sua professionalità e dimostrano allo stesso tempo il sentimento forte, maturo, consolidato dal tempo, che una donna è capace di nutrire verso il compagno di vita considerato un imprescindibile punto di riferimento.

Compleanno Paolo Bonolis, la dedica della moglie Sonia: “Un grande uomo”

Sonia Bruganelli ha scelto Instagram per rivolgere al marito Paolo Bonolis i suoi auguri di compleanno che risuonano anche come un sottile riferimento al mondo dello spettacolo e alle persone che ne fanno parte.

“Auguri grande uomo. Un volto in un mondo di maschere. Un uomo che non ha bisogno di gonfiare il petto e di alzare i toni per avere ragione”, si legge nel messaggio scritto accanto a un breve video che ritrae Paolo Bonolis negli studi dello show Ciao Darwin: “Il più bravo conduttore televisivo che conosca e un uomo che non ha avuto paura di perdere lo scettro di maschio alfa rendendo la propria donna indipendente economicamente e come persona”.

“Un uomo che è padre di 5 figli per i quali rinuncia quotidianamente alla sua tanto agognata ‘solitudine’”, ha concluso la signora Bonolis, madre di tre dei suoi cinque figli Silvia, Davide e Adele (Stefano e Martina sono nati dalla precedente relazione con Diane Zoeller) con un ironico riferimento alla numerosa famiglia.

Il pensiero così dedicato a Paolo Bonolis ha trovato l’accordo dei tantissimi fan del conduttore, ma anche di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo che da Cristiano Malgioglio a Carolyn Smith, da Valeria Marini a Lorella Cuccarini, stanno rivolgendo all’amico e collega i loro sinceri auguri.