Bonolis a cuore aperto: "Prima maternità di Sonia molto difficile, ma abbiamo trovato gioia in afflizioni"

(Nel video in altro, Paolo Bonolis parla dell'amore per Sonia Bruganelli)



E' un Paolo Bonolis inedito quello che si è raccontato a "L'Intervista" di Maurizio Costanzo, in onda ieri in seconda serata su Canale 5. Il conduttore romano, da sempre riservato circa la sua vita privata, ha confidato il rapporto che lo lega alla moglie Sonia Bruganelli, madre dei figli Adele, Davide e Silvia, tra ricordi del passato e aneddoti di vita quotidiana.

Il primo incontro

Il primo incontro è arrivato vent'anni fa. Trentasei anni lui, 23 lei. Lui professionista già affermato, lei giovane professionista. "Suo padre era preoccupato perché avevi fama del grande seduttore", fa notare Costanzo. Ma "Sonia (all'epoca gelosissima, ndr) mi ha fatto capire ciò che di prezioso avrei perso", risponde Paolo. "Mi ha stregato e obbligato a sposarla: era il giugno 2002".

L'amore tra Paolo e Sonia

A stregare il corteggiatissimo Bonolis la sua "vivacità mentale". "E' qualcosa che va oltre la sua bellezza - racconta - Spesso lei ha ragione laddove penso di aver ragione io. Siamo entrambi veloci mentalmente ma lei è la più agguerrita. La più veloce di tutti quanti, però, è Adele (la figlia, ndr)". "Sonia lavora per Sdl, un'azienda che si occupa anche di programmi miei. A livello imprenditoriale è molto efficiente ed attenta, svolge una attività parallela alla mia. Allo stesso modo, però, si occupa di figli e famiglia come me. Insieme stiamo bene". Poi un dolce (ed ironico) aneddoto quotidiano: "Lei si addormenta dopo che sceglie il film che devo vedere io".

La crisi dopo la nascita di Silvia

Non sono mancante certo le crisi, come in ogni coppia. "La sua prima maternità è stata molto complicata - dice a proposito della primogenita Silvia - Abbiamo imparato ad apprezzarla e viverla per quello che è con tutti i suoi margini di miglioramento e tutte quelle gioie che ne derivano da quelle che pensavamo potessero essere solo afflizioni. Ci siamo adoperati tanto perché fosse così e questo è costato fatica psicologica, esistenziale. Una coppia è unita da tante cose e sono poche quelle che possono spaccarla".

Le polemiche "social" contro Sonia, Bonolis: "Lei si diverte a mettere trappole e gli altri abboccano"

Spazio poi alle famose polemiche sulle presunte ostentazioni di Sonia, che in questi anni si è mostrata sui social prima su un jet privato e poi, di fronte ad un bancomat mentre dichiarava "Che ci faccio con 30 euro?". "Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole - spiega Bonolis - E lei mette le trappole, è una "paracula". In tanti abboccano con tutte le scarpe: lei si diverte e passa il tempo".

Ed è vero che i due hanno intenzione di mettere in cantiere un bebè? "No basta, ma se dovesse desideralo, non credo lo voglia anche lei..."