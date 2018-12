Paolo Virzì in lacrime sotto casa dell'ex Micaela Ramazzotti

E' un momento difficile per Paolo Virzì. L'attore e regista 54enne si è appena separato dalla storica compagna Micaela Ramazzotti ed è stato fotografato in lacrime sotto casa della ex. Poco più in là, gli operai stanno ultimando i carichi per il trasloco.

Virzì è stato immortalato dai paparazzi del settimanale 'Diva e Donna'. Cupo in volto, occhiali scuri e cappello, arriva per prendere gli ultimi effetti personali e poi ha un momento di crollo. Uno sfogo incontrollato e comprensibile: qui ha vissuto per tanto tempo insieme alla ex e ai loro due figli Jacopo ed Anna, di otto e cinque anni. Intanto, i traslocatori lavorano sotto gli occhi attenti di Micaeal.

Perché Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti si sono lasciati

A chiedere la separazione sarebbe stata Micaela. La coppia ha due figli, Jacopo, nato nel 2010, ed Anna, nel 2013. Già da due mesi i due avrebbero smesso di convivere. I rispettivi legali hanno dato corso alle procedure necessarie per definire la separazione. A confermarlo anche alcuni amici della coppia a seguito dei pettegolezzi che circolavano dietro le quinte del mondo dello spettacolo.