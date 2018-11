Paris Hilton, addio al fidanzato: salta il matrimonio

Solo due settimane fa la Hilton sfoggiava un anello di fidanzamento da 2 milioni di dollari - che secondo Tmz lui rivorrebbe indietro - mostrato in Italia davanti alle telecamere di Domenica Live , dove è stata ospite a ottobre e dove parlò proprio del suo grande amore per Chris e delle loro imminenti nozze.

Salta quindi il matrimonio pianificato da tempo , già rimandato una volta per gli impegni lavorativi di lei, in particolare la promozione del suo nuovo profumo e di una linea di cosmetici. Anche il contratto prematrimoniale era già stato redatto.

