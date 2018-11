Paris Hilton a nozze: “L’anno prossimo mi sposo”. Ecco chi è il fortunato

“L’anno prossimo mi sposo. Prima preferivo stare da sola, ma quando ho incontrato Chris (Zylka, ndr) ho capito che era l’uomo giusto per me”. Paris Hilton si racconta a cuore aperto in un’intervista esclusiva a Chi in edicola da mercoledì 31 ottobre.

“Sogno un matrimonio bellissimo con un vestito romantico", dice l'ereditiera, legata all'attore statunitense da due anni "Poi vorrei subito dei figli: prima una femmina, che chiamerò London, e poi un maschio, che vorrei chiamare Milan… in fondo io mi chiamo Paris! È da quando sono teenager che lavoro molto e molto duramente, ho costruito un impero e ora vorrei dedicarmi di più a me"

Chi è Chris Zylka

Attore e modello, Chirs Zylka è nato negli Stati Uniti, a Warren in Ohio, il 9 maggio del 1985. Ha debuttato in tv nel 2008 nella serie 902010 per poi apparire in Tutti odiano Chris e in Hannah Montana. Dal 2014 è nel cast della serie The Leftovers.