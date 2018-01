Paris Hilton senza freni: “Farò due matrimoni”

“Sento di voler fare un paio di matrimoni… Per il mio 21esimo compleanno ho organizzato cinque party, quindi forse per il matrimonio farò una cerimonia in Europa, una in America e una per gli altri in giro per il mondo”. A dirlo è Paris Hilton, l’ereditiera 36enne che ha accettato la proposta di matrimonio del fidanzato Chris Zylka postando foto e dichiarazione sui social.

In una intervista rilasciata a "Extra", la Hilton ha parlato della sua vita finora come “programmata” e non vede l’ora di metter su “famiglia e iniziare una nuova fase della mia vita”. Del futuro marito dice: “Lui è il mio tutto. E’ la mia metà. Non mi sono mai sentita così al sicuro e così protetta o con qualcuno così fedele e dedicato alla mia felicità, e ce lo diciamo a vicenda tutti i giorni, è straordinario…”. Chris Zylka, di quattro anni più giovane, è un attore americano conosciuto per alcune serie tv oltre che interprete in The Amazing Spider-Man