Paris Hilton si sposa: proposta di matrimonio con anello da 2 milioni di dollari

Priva di intimità sì, ma decisamente scenografica la proposta di matrimonio ricevuta da Paris Hilton, ereditiera 35enne che nel 2018 diventerà la moglie di Chris Zilka.

La Hilton ha condiviso sui social il momento in cui il fidanzato, suo compagno da circa un anno, le ha chiesto di sposarla in ginocchio, sulla neve di Aspen, in Colorado, dove sono in vacanza in questi giorni.

“Vuoi sposarmi?” ha chiesto lui, “Sì” è stata l’immediata risposta di lei che all’obiettivo della camera che riprendeva la scena ha mostrato l’anello dalla pietra a dir poco voluminosa.

“Il momento più romantico della mia vita” è stata la didascalia che ha accompagnato il breve filmato che in poche ore ha superato 2 milioni e mezzo di visualizzazioni.

Paris Hilton si sposa, “l’anello di matrimonio vale 2 milioni di dollari”

Secondo quanto riportato da TMZ, l’anello di matrimonio che Chris Zilka ha donato alla sua futura moglie è composto da una pietra di 20 carati del valore stimato due milioni di dollari), montata dal famoso gioielliere Michael Greene.