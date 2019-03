Patrizia Rossetti si separa dal marito: "La situazione è precipitata al ritorno da Pechino Express"

La famosa crisi del settimo anno non è proprio una leggenda metropolitana. Matrimonio al capolinea per Patrizia Rossetti e il cameraman di Mediaset Rudy Londoni, sposati dal 2012, che hanno deciso di dirsi addio dopo diversi tentativi di ricucire un rapporto ormai finito da tempo.

Ad annunciarlo è la conduttrice sulle pagine di DiPiù: "I problemi c'erano già quando sono partita per Pechino Express, poi al mio ritorno la situazione è precipitata. Era un po' di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio. Mi sono accorta che tra di noi non c'era più niente quando è calato il silenzio e non avevamo più nulla da dirci".

Sta meglio Patrizia Rossetti ora che ha voltato pagina: "Prima ero sempre in tensione, non ero più me stessa con lui in casa - ha spiegato - Ora invece sto bene". I rapporti tra loro sono comunque buoni e restano legati dall'amore per Perla, la cagnolina: "La viene a prendere, sta con lei due giorni e poi me la riporta. L'ho amato tanto, lui dice che mi ama ancora".