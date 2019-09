Patrizia Rossetti racconta il tradimento: “Li ho beccati, erano in macchina insieme”

L’argomento ‘tradimento, amanti e corna’ trattato nella puntata di Mattino 5 è stato foriero di dettagli inediti per gli spettatori del programma che si sono trovati a conoscere aspetti della vita privata degli ospiti di Federica Panicucci aperti alle confidenze più intime. Dopo la rivelazione di Lory Del Santo sul tradimento subito da parte dell’allora fidanzato Eric Clapton con Naomi Campbell, anche quella di Patrizia Rossetti è arrivata a scuotere la diretta del programma: la conduttrice, infatti, ha svelato di essere stata tradita dal suo ex marito e di averlo perdonato nonostante la sofferenza.

Patrizia Rossetti tradita: “Li ho beccati, erano in macchina insieme”

“Io ho perdonato un tradimento in passato, perché ero più giovane. Ma gli uomini si fanno sempre riconoscere, dai piccoli atteggiamenti, cambiano improvvisamente modo di vivere. E noi donne abbiamo una sorta di sesto senso. A un certo punto ti dici che c’è qualcosa che non va”, ha esordito Patrizia Rossetti che qualche mese fa ha annunciato la separazione dal marito Rudy Londoni dopo 7 anni di matrimonio. Poi i dettagli della triste scoperta: “Li ho beccati, erano in macchina insieme a baciarsi. Sono tornata a casa e ho aspettato, senza intervenire, sperando che mio marito fosse sincero. Non lo stavo seguendo, è stata davvero una casualità. Anche io mi sono meravigliata del mio comportamento. Di solito non sono così…”. Nel corso del colloquio con Federica Panicucci, la conduttrice non ha mai fatto il nome dell’uomo, ma raccontando del tradimento subito, a un certo punto ha usato il termine “mio marito”, dettaglio che lascia pensare a lui quale protagonista del racconto.