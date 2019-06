Francesco Monte: "Ecco perché è finita tra me e Giulia Salemi"

E' di ieri la notizia dell'addio tra Francesco Monte e Giulia Salemi, arrivati ad un punto di rottura dopo otto mesi d'amore e una love story cominciata sotto i riflettori del 'Grande Fratello Vip'. Ad annunciarlo è stata Giulia con un post pubblicato su Instagram, a cui ha fatto seguito, solo nella serata di ieri, il messaggio di Monte, che ha chiarito così i motivi che hanno portato la coppia ad una scelta così drastica.

Se Giulia ha spiegato di aver "lottato fino ad essere sfinita", Francesco parla, in sostanza, di un sentimento che si è spento, di un "nostro viverci che non c'è più". Ecco, di seguito, il suo messaggio, condiviso tra le Instagram Stories.

“Giulia e io abbiamo sempre, o quasi, condiviso sui social, istanti e momenti della nostra vita e della nostra storia. Il nostro viverci, come avrete notato in questi ultimi giorni, non c’è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine. Io e Giulia ci vogliamo e ci vorremo sempre bene e sappiamo quanto bene ci vuole la gente che ci segue e ci sostiene. Con queste poche righe vi chiedo di rispettarci, prima di tutto come persone, rispettare il momento che stiamo vivendo. Questa è la nostra realtà, la nostra vita privata, quella che ognuno di voi vive tutti i giorni”.

La storia d'amore (litigarella) tra Francesco Monte e Giulia Salemi

E' durata pochi mesi la love story tra l'ex tronista di 'Uomini e Donne' e la bella influencer italo-persiana. E pensare che, fino a qualche settimana fa, i giornali di gossip parlavano di una convivenza in vista. Ma la relazione non ha retto. E, va detto, è stata "litigarella" fin dall'inizio. Già durante le prime settimane di 'GF VIP', infatti, sono emerse le differenze caratteriali dei due: lei più esuberante, lui più cauto. Un atteggiamento che entrambi hanno riversato anche nei sentimenti, con lei che ha dichiarato subito il suo sentimento e lui che, invece, ci ha messo un po' a lasciarsi andare.Oggi il sipario. Monte, al momento, non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda.