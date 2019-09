Uomini e Donne, ecco perché Sara Tozzi ha abbandonato il trono all'improvviso

Un trono ambitissimo da tanti coetanei in cerca d'amore, eppure Sara Tozzi nella puntata di 'Uomini e Donne' registrata ieri negli Studi Titanus di Roma ha deciso di abbandonare l'ambito scranno. A rivelarlo sono le indiscrezioni di alcune "talpe" presenti in studio, che hanno spifferato tutto al blog 'Il vicolo delle news' specializzato in gossip. Il motivo? Il suo cuore batte già per un'altra persona, un ex fidanzato col quale ha riscoperto un forte sentimento proprio la scorsa settimana. Ed è ancora mistero sulla ragazza che andrà a sostituirla affiancando così la tronista Giulia Quattrociocche.

E pensare che era forte l'intesa tra Sara e Javier Martinez, ex concorrente di Temptation Island promosso a corteggiatore, che aveva deciso di starle accanto nonostante una segnalazione arrivata su di lei. Ma per lui non c'è stato niente da fare: Sara ha la testa già impegnata e sarebbe stato inutile proseguire l'esperienza all'interno del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Inutile aggiungere che - dopo le esperienze passate di concorrenti che hanno nascosto alla produzioni relazioni in corso sfruttando la trasmissione per fini pubblicitari - il pubblico ha apprezzato l'onestà della 22enne modenese.