Perché Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate

La loro storia d'amore ha suscitato perplessità sin dalla sua nascita, ed ore giunge ai titoli di coda in tempi record. Si sono lasciate Taylor Mega, 25 anni, e Giorgia Caldarulo, 21, accusate da più parti di aver architettato la loro love story esclusivamente a beneficio mediatico, dopo appena tre settimane dall'inizio del flirt. Ad annunciarlo è proprio Taylor su Instagram: "Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo 1 mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi mi rendo conto che sto troppo bene single".

Taylor, dunque, sta bene da sola. E, qualora volessimo immaginare una prosecuzione mediatica da soap opera alla situazione, potremmo pensare ad un ritorno di fiamma con Erica Piamonte, ex gieffina con cui la procace influencer ebbe un flirt quest'estate e che tanto si infuriò nel vederla baciare un'altra donna. Chissà. Nessuna spiegazione sull'addio, invece, da parte di Giorgia, che si limita a condividere scatti sexy e lezioni di pole dance sul suo profilo Instagram.

Dichiaratamente bisessuale, Taylor non smette di far parlare di sé da gennaio, quando ha debuttato in televisione come concorrente dell'Isola dei famosi nelle vesti di influencer ed ex di Flavio Briatore. Ed è per questa capacità di catalizzare l'attenzione mediatica che Alan Fiordelmondo, paparazzo professionista, ha bollato come "costruita a tavolino" la sua relazione con Giorgia, seguito da Veronica Satti, ex gieffina bisessuale e figlia di Bobby Solo, che delle due ragazze ha detto "queste qui non se la sono mai vista. Mi auguro sia tutto vero, perché se fosse finto significherebbe speculare sulla comunità LGBT". Di certo c'è che ora non si vedranno più.