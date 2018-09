Ferragnez, spunta la verità: ecco perché Totti ed Ilary hanno rifiutato l'invito

Pochi vip, tanti amici intimi. E' stato un matrimonio all'insegna degli affetti più cari quello di Fedez e Chiara Ferragni, che lo scorso 1 settembre si sono detti "sì" dopo due anni d'amore. A spiccare, in particolare, l'assenza di Ilary Blasi e Francesco Totti, a cui gli sposini avevano riservato un invito speciale. In molti si sono chiesti quale fosse il motivo del rifiuto, e solo oggi spunta fuori la verità.

Stando a quanto riporta il settimanale 'Chi', infatti, pare che Ilary e Totti abbiano deciso di disertare le cerimonia perché non avrebbero gradito la modalità in cui hanno ricevuto la "partecipazione": un video-invito social di fronte a milioni di follower. "I due - spiega la rivista diretta da Alfonso Signorini - si erano in un certo senso auto-invitati e subito Fedez e Ferragni avevano provveduto ad invitarli ufficialmente via social. Una modalità troppo moderna, che Totti e Blasi secondo quanto ci risulta non hanno gradito". Va precisato che l'indiscrezione, al momento, non è stata commentata dai diretti interessati.