Si è sposata Lucrezia Vittoria Berlusconi, la prima figlia di Pier Silvio

Fiori d'arancio nella famiglia Berlusconi. Si è sposata Lucrezia Vittoria, primogenita di Pier Silvio, nata 29 anni fa dalla relazione dell'ad Mediaset con la modella Emanuela Mussidda.

Il matrimonio, blindatissimo e al riparo da flash e occhi indiscreti, è stato celebrato sabato 7 settembre in Provenza, nella villa di Marina Berlusconi. A lanciare l'indiscrezione il sito Dagospia. Presente, ovviamente, anche il nonno Silvio oltre a tutta la famiglia al completo.

Mistero sull'identità del marito. Lucrezia Vittoria, infatti, si è sempre tenuta a distanza dalle luci della ribaltà, proteggendo la sua vita privata e ci è riuscita anche con le sue nozze, di cui non si trovano scatti rubati nemmeno sui social. Con lei Pier Silvio Berlusconi - che ha avuto altri due figli da Silvia Toffanin, Lorenzo Mattia di 9 anni e Sofia Valentina di 5 - è riuscito a creare un bel rapporto solo negli ultimi anni: "Ero giovane (quando è nata aveva 21 anni, ndr) e sono stato un padre oggettivamente non molto presente - aveva dichiarato tempo fa -. Per fortuna sono cresciuto e anche lei. Adesso stare insieme non è un dovere, ma un piacere".