Pieraccioni sempre più innamorato: amore a gonfie vele con la sua Teresa

A distanza di mesi dalle prime foto che lo mostravano a passeggio in dolce compagnia nella sua Firenze, ecco arrivare nuovi scatti che confermano come la storia d’amore tra Leonardo Pieraccioni (54 anni) e la fidanzata Teresa Magni (33) prosegua alla grande, ormai forte di un legame che va avanti da mesi. Sempre lontano dai riflettori e da ogni forma di gossip, la coppia è stata eccezionalmente immortalata dai fotografi del settimanale DiPiù per le strade del capoluogo toscano.

Chi è Teresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni

Fiorentina, 33 anni, Teresa Magni fidanzata del regista e attore Leonardo Pieraccioni lavora in un negozio di parrucchiere ed è mamma di una bambina nata da una precedente relazione, proprio come il compagno, padre della piccola Martina avuta dalla storica ex Laura Torrisi.

Il loro amore è iniziato la scorsa estate, ma prima di uscire allo scoperto i due hanno voluto aspettare per rispettare la privacy delle loro figlie. “Leonardo è innamoratissimo della sua bella Teresa. E ha finalmente ritrovato il sorriso e la serenità sentimentale che aveva perduto dopo la fine del legame con Laura Torrisi”, hanno confidato a DiPiù fonti vicine alla coppia.

(Di seguito le foto pubblicate dal settimanale DiPiù)