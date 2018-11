Pieraccioni innamorato, baci in pubblico con la nuova fidanzata

Nell'ultimo anno gli sono stati affibiati diversi flirt - tutti rigorosamente smentiti - ma ora per Leonardo Pieraccioni sarà difficile negare. Le foto pubblicate da Diva e Donna sono inequivocabili: il regista toscano è stato beccato nel bel mezzo di una passeggiata romantica nel centro di Firenze in compagnia di una bella ragazza mora.

Considerando la loro complicità, i sorrisi, gli sguardi che si scambiano e il bacio sulle labbra in pubblico, si può dire con certezza che non si tratta di un'amica. Teresa Magni è la nuova fidanzata di Pieraccioni, single da dopo la rottura con Laura Torrisi, mamma della sua Martina. E tra le cose che colpiscono di più è proprio la somiglianza di Teresa con Laura. I gusti sono quelli, ma il regista stavolta sembra aver voltato davvero pagina. Come suggerisce il suo nuovo film "Se son rose"...