Pierluigi Diaco, dichiarazione d’amore per il marito in diretta tv: “Mi ha cambiato la vita”

Mara Venier ha colpito ancora: dopo la telefonata a sorpresa che ha spiazzato l’amico Pierluigi Diaco durante il neonato programma ‘Io e Te’, la conduttrice si è presentata di persona con tutta la vitalità che la contraddistingue nel bel mezzo della diretta televisiva di Rai Uno.

Un abbraccio tra i due ha enfatizzato l’emozione di Diaco che ha definito come “la sorpresa più bella che potessi ricevere” quella della collega a cui è legato da un profondo affetto. La presenza di Mara Venier (raggiunta anche da una romantica proposta da parte del marito Nicola Carraro) è diventata quindi l’occasione che ha permesso al conduttore della trasmissione di diventare protagonista di un’intervista eccezionale, durante la quale ha parlato del marito Alessio Orsingher e dell’amore che lo lega a lui.





Pierluigi Diaco parla del marito Alessio: “Mi ha cambiato la vita”

Grazie alla presenza di Mara Venier, Pierluigi Diaco si è spogliato delle vesti di conduttore per lasciarsi intervistare dall’ospite speciale e palare anche della sua vita privata. “Ho fatto il solista per tantissimi anni, ho cominciato molto presto a fare questo mestiere, non avevo cultura e carattere per affrontare certe esperienze. Sono stato coraggioso, ma molto spericolato”, ha spiegato il timoniere di ‘Io e Te’ prima di parlare della sua vita privata . e del marito Alessio Orsingher, giornalista di La7 nel programma Tagadà con cui si è unito civilmente nel 2017.

“Prima di lui non onoravo seriamente i rapporti, ero concentrato su di me, sul mio fanatismo, sul mio piacere a tutti i costi. Per molti anni sono stato insicuro”, ha confidato rispondendo alle domande dell’intervistatrice d’eccezione Mara Venier: “Alessio mi ha cambiato la vita. Alessio è la vita insieme. Ho conosciuto la sicurezza quando l'ho incontrato" (qui l'intervista di Mara Venier a Pierluigi Diaco)