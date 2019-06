Piero Pelù sposa Gianna Fratta: il matrimonio a Firenze

Piero Pelù si sposa: a 57 anni il cantante toscano, già padre di tre figlie e nonno di un bambino, convolerà a nozze con la compagna Gianna Fratta (45 anni) una delle direttrici d'orchestra più celebri in Italia, nonché la prima donna ad aver diretto i Berlineer Symphoniker e il concerto di Natale in Senato. A confermare l’imminente matrimonio che sarà celebrato a Firenze dopo tre anni di fidanzamento è l'atto di pubblicazione (il numero 55 del 27 giugno, precisa Foggia Today) comparso sull'albo pretorio del Comune di Foggia, città di residenza della futura sposa.

Venerdì 27 giugno la coppia si è esibita per la prima volta insieme sul palco alla premiazione dell'Argos Hippium nel parco archeologico di Spinoto, a poca distanza da Manfredonia. Lei al piano, lui alla voce, Fratta e Pelù hanno regalato al pubblico presente una versione inedita di 'Toro Loco’ (qui il video dell’esibizione).

Chi è Gianna Fratta, fidanzata di Piero Pelù

Gianna Fratta, fidanzata e ormai futura moglie di Piero Pelù, è una direttrice d'orchestra italiana con un curriculum molto: è laureata in giurisprudenza, oltreché in discipline musicali con 110/110 e lode; ha concluso gli studi superiori di Musica Corale e Direzione di coro; è richiesta per esibizioni in giro per il mondo. E’ nata a Erba (Como) 45 anni fa.

La storia d’amore con Piero Pelù è cominciata nell'estate di qtre anni fa ed è sempre stata vissuta al riparo dai riflettori, senza concessioni alla mondanità o al gossip. Lui, del resto, ha sempre mantenuto discrezione circa la vita privata, anche quando è diventato papà delle tre figlie Greta e Linda, nate dalla sua relazione con la compagna Rosella, e Zoe (avuta nel 2004 dalla seconda fidanzata Antonella).