Piero Pelù sposa la sua “regina di cuori”: nozze a Firenze con Gianna Fratta

Piero Pelù si è sposato a Firenze con Gianna Fratta. Il rocker dei Litfiba ha annunciato su Instagram il lieto evento, avvenuto nella sua Firenze, a Palazzo Vecchio. Il cantante e la direttrice d’orchestra si sono detti sì davanti al sindaco Dario Nardella, che ha celebrato l’unione. La coppia è arrivata in piazza della Signoria a bordo di una Alfa Romeo d’epoca.

“Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù, donna sensibile, razionale e grande lavoratrice. Ne faremo e vedremo delle belle, ragazzacci”, ha scritto il cantante 57enne su Instagram.

Piero Pelù e Gianna Fratta sposi

Il matrimonio non è stato certo una sorpresa, visto che si sapeva da tempo dopo che lo scorso giugno era stato diffuso l’atto di pubblicazione (numero 55 del 27 giugno, precisa FoggiaToday) comparso sull’albo pretorio del Comune di Foggia, città di residenza di Gianna Fratta.

Piero Pelù e Gianna Fratta stanno insieme da tre anni. Una storia la loro vissuta sempre lontano dai riflettori. Pelù ha tre figli, Greta e Linda avute dalla compagna Rossella, e Zoe, nata dalla relazione con l’ex fidanzata Antonella. Per lui però questo è il primo matrimonio. Sono lontani i tempi di quando Pelù cantava “L’anello no, no scordatelo”…