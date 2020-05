Pietro Delle Piane pronto alle nozze con Antonella Elia: “Se non mi sposa la lascio”

Dopo la parentesi del Grande Fratello Vip Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno avuto modo di scoprirsi sempre più affiatati e innamorati. La coppia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui ha tratto un bilancio dell’esperienza televisiva vissuta dalla showgirl e, di riflesso, anche dal compagno spesso finito al centro delle tematiche televisive per presunti tradimenti. Ora la volontà di entrambi è quella di fare il grande passo, sebbene il più propenso al matrimonio sia lui.

“Le ho detto ‘Voglio che tu sia mia per contratto e che la smetta di vivere come un’adolescente, è arrivato il momento che ti prenda delle responsabilità’”, ha raccontato Delle Piane: “Se non mi sposa la lascio, ma non perché sia uno che si voglia sposare, anzi, non l’ho mai chiesto a nessuna donna ma il fatto è che vivo così intensamente che penso sempre che non vivrò tantissimo (…) Voglio sposare Antonella adesso che l’amore è come il primo giorno. Sono sempre scappato davanti al matrimonio ma ora è diverso”.

Antonella Elia: “Ragionare per due mi sembra difficile”

Al contrario del compagno, Antonella Elia è più riflessiva sul matrimonio. “Il mio ideale è la libertà, ma so che questo fa arrabbiare Pietro”, ha confidato: “Sono stata talmente selvatica e abituarmi a muovermi senza considerare l’altro che adesso ragionare per due mi sembra difficile”. Un ripensamento, poi, è arrivato sul delicato tema del figlio in affido, desiderio che aveva espresso poco prima di entrare nella Casa del GF Vip: “Nella Casa ero convinta di volere un figlio in affido, ma mi rendo conto che non sono pronta e che quell’urgenza era amplificata dal disagio che provavo”, ha spiegato Antonella, che ha aggiunto che l’esperienza nello show l’ha segnata molto: “Ancora oggi ho gli incubi pensando alla Casa, sogno i mostri e urlo di notte, sogno di fermarmi sempre sull’orlo del precipizio. Il GF mi ha segnato, ho meno fiducia nel genere umano”.

Insomma, l’amore tra i due c’è, il desiderio di condividere la vita anche, ma per Antonella Elia questo è ancora tempo di attendere: “Io e Pietro non abbiamo mai convissuto e devo conoscerlo sotto questo aspetto. Allora io dico, mi impegno: se va bene la convivenza, tra un anno ci sposiamo!”.