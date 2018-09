Alessia Prete e Matteo Gentili si sposano? L'abito c'è già!

Alessia Prete e Matteo Gentili sono due "creature" di Barbara D'Urso, ci tiene a sottolinearlo la conduttrice alla prima puntata di Pomeriggio Cinque. La coppia, ospite nel salotto di Canale 5, appare unita, complice e parla di matrimonio, anche se ancora è un pensiero lontano.

Alessia Prete e Matteo Gentile futuri sposi?

La discussione è nata quando Barbara D'Urso ha mandato in onda un video di Nino Formicola (anche lui presente in studio) che, prossimamente, si sposerà, a 65 anni, con la sua Alessandra. E' dopo il filmato che la conduttrice ha punzecchiato la giovane coppia. "Se mai vi doveste lasciare io vi vengo ... cioè, mai eh, guai! - ha esordito la D'Urso, per poi andare al sodo con Alessia - ma tu come ti sposeresti? Con l'abito di che colore?".

La ragazza di tutta risposta ha detto: "Diciamo che mamma mi ha conservato il suo abito, sarebbe un onore per me, però non si sa, c'è ancora un po' di tempo". Ed è proprio questo "un po' di tempo" che lascia ben sperare i fan della coppia. Che i due stiano già progettando le nozze?

Alessia Prete e Matteo Gentili si sono conosciuti e innamorati all'interno della casa del Gf e, da allora, non si sono più lasciati. Se lei si è un po' sbilanciata, lasciando intendere che un vestito bianco già c'è, lui ha smorzato i toni,con un non troppo impegnativo: "Ancora ci sopportiamo".