Niccolò Presta e Lorella Boccia, l'album di nozze: dalla chiesa al party

Niccolò Presta e Lorella Boccia sono marito e moglie. Il matrimonio si è svolto a Roma sabato 1 giugno: un 'Sì' emozionato pronunciato davanti l'altare della Chiesa Gran Madre di Dio, nel quartiere di Ponte Milvio, fuori una piazza piena di fotografi e curiosi.

Testimoni della sposa la sorella Anna e Lucio Presta, testimoni dello sposo gli amici d'infanzia Andrea e Gianmarco. Dopo la cerimonia religiosa, il party blindatissimo nel Castello di Torcrescenza, allestito con migliaia di rose bianche: aperitivo, cena e a seguire il taglio della torta nuziale (di 5 piani) con i fuochi d'artificio sullo sfondo.

La sposa per l'occasione ha scelto due abiti disegnati appositamente per lei dalla Blumarine di Anna Molinari; romantico il primo usato per la cerimonia in Chiesa con una linea a sirena ed una lunga coda il tutto ricamato in pizzo, mentre il secondo glamour e inaspettato con uno smoking costruito con oltre 3000 cristalli di Swarovski. Lo Sposo moderno e di carattere con un completo giacca e gilet firmato da 'TripleRRR' di Roberto Cavalli.

La festa è durata fino a tarda notte con dj set e poi la sorpresa inaspettata di Niccolò con tutti i ballerini di 'Amici' negli abiti dei protagonisti della serie tv 'La casa di carta'.